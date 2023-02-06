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Главная Мир про Украину Россия усиливает атаки на востоке и стягивает войска в Луганск, глава ООН боится "более широкой" войны, а Олаф Шольц украл время у Украины. Мировые СМИ об Украине 6 февраля
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Россия усиливает атаки на востоке и стягивает войска в Луганск, глава ООН боится "более широкой" войны, а Олаф Шольц украл время у Украины. Мировые СМИ об Украине 6 февраля

Андриана Стахив
6 февраля, 2023 понедельник
21:56
Мир про Украину

В фокусе международных изданий 6 февраля атаки России на востоке и стягивание войск в Луганск, заявление главы ООН о том, что он боится "широкой" войны, а также Олаф Шольц, чьи действия воруют время у Украины

Об этом и не только мировые СМИ писали 3 февраля:

The New York Times:

Как сообщает американское издание, российские войска атакуют десятки украинских позиций на восточном фронте, нападения оккупантов усиливаются. Россияне обстреляли около двух десятков городов и деревень вокруг Бахмута. Но, несмотря на активизацию действий России, по оценкам США и Европы, восточный фронт остается почти без изменений. Медиа тоже пишет, что остается непонятным, где и когда Москва приступит к широкомасштабному наступлению.

The Washington Post:

На сегодня в Украине зафиксированы 66 тысяч военных преступлений. "Среди 25 россиян, осужденных украинскими судами за военные преступления, есть солдат, который под дулом оружия заставил двух украинцев отдать ноутбуки и деньги, четверо, избивавших и пытавших украинских военных, и двое, признавшихся в обстреле жилых домов в первые недели войны" , – пишет WP. И их количество каждый день растет, каждый день открываются сотни новых преступлений на освобожденных территориях Украины.

The Guardian:

Глава ООН Антониу Гутерреш опасается , что мир движется к "более широкой войне" из-за войны в Украине. В своей речи он сказал: "Перспективы мира продолжают снижаться. Шансы дальнейшей эскалации и кровопролития продолжают расти".

Также издание публикует интервью с Александром Усиком, приурочивая его к приближающейся годовщине полномасштабного российского вторжения. Украинский боксер рассказывает о войне в Украине, как ее проживают украинцы, об ощущениях опустошения и поисках надежды. Он также говорит о том, как люди реагируют на очередные российские ракетные атаки и рассказывает о погибшем друге-боксере, который тренировал детей.

Не обходит Guardian и усиление российских атак на востоке Украины, отмечая обострение боев за регион. Также медиа акцентирует внимание на том, что Россия взимает войска для возможного наступления на Луганск.

Политико:

Владимир Зеленский планирует посетить Брюссель в конце этой недели, предварительно он должен выступить перед Европейским парламентом и встретиться на обеде с лидерами ЕС на запланированном саммите Европейского совета. Эта поездка станет вторым выездом украинского президента за пределы страны после 24 февраля.

В контексте воздушного шара Китая издание размышляет о том, чем это грозит Европе. Может ли стать следствием этого война. "Россия готовит масштабное наступление на Украину в течение следующих нескольких недель, но дипломаты ЕС опасаются, что инцидент с воздушным шаром может отвлечь внимание команды президента Джо Байдена именно в тот момент, когда американская поддержка Киеву будет больше всего нужна", – говорят в Politico.

CNN:

Медиа сообщает о том, что в российском городе Калуга, расположенном неподалеку от Москвы, утром в понедельник, 6 февраля, взорвался дрон. Однако информации, что именно это был за дрон, нет. Также издание пишет о Бахмуте, отмечая слова украинского руководства, что город не сдадут и будут бороться за него, пока это возможно.

BBC:

Британские журналисты также пишут о возможном российском наступлении, акцентируя, что Москва мобилизовала еще сотни тысяч человек, а также увеличила производство оружия и амуниции. Бахмут, Угледар, Киев и ряд других городов определяют в издании, как возможные цели России в новом наступлении.

Возможному наступлению медиа посвящает еще один материал, в котором приводит комментарии украинской власти по поводу ожидания активизации России еще в феврале. Здесь они приводят комментарий Алексея Резникова, который сказал, что не все западное оружие поступит к тому времени, но у Украины достаточно резервов, чтобы сдержать российские силы. А также Зеленского, который сообщает, что войска ведут упорные бои в Бахмуте, Угледаре и Лимане.

Gazeta Wyborcza:

Немецкие патриоты уже в Польше, они находятся практически в боевой готовности, а о местах их дислокации не сообщают. Примет ли министр Блащак немецких солдат, спрашивают польские журналисты. Все эти действия проходят в контексте обострения боев на территории Украины.

Также издание обсуждает тему сообщений об увольнении министра обороны Украины. Вопреки предварительным заявлениям, министр обороны Алексей Резников, по крайней мере, пока, остается на своем посту. Возможно, это было связано с опасениями нового великого наступления России и переговорами по дальнейшим поставкам западного оружия, пишет СМИ. И разбирает хронологию сообщений из Киева.

Олаф Шольц украл время у Украины, убеждены в "Выборчей". Даже лучшее лекарство, введенное поздно, теряет свою эффективность – сравнивают в издании.

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