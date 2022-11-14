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Россия усилит наступление на Донбассе после отступления из Херсона, - ISW

14 ноября, 2022 понедельник
06:55
война с Россией

Российское наступление в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные солдаты и выведенные из Херсона войска

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

"Вероятно, Путин повысил Суровикина и разрешил ему выйти из западного Херсона при условии, что он займет остальную часть Донецкой области, используя российские силы, отбитые из западного Херсона, а также вновь прибывших мобилизованных военнослужащих", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, решение Путина объясняется ростом интенсивности российских наступательных операций сначала в районе Бахмута, а затем в районе Угледара.

Российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку вместе с силами, выведенными из западного Херсона, прибудут дополнительные мобилизованные военнослужащие, отмечают в Институте.

"Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву скорее всего придется перенаправлять войска для защиты от этих возобновленных российских наступательных операций", - говорится в сообщении.

Как говорят аналитики, россияне вряд ли добьются значительных успехов в оперативном плане, несмотря на их усилия, хотя со временем они могут захватить Бахмут ценой огромных потерь.

Отмечается, что российские мобилизованные военнослужащие показали себя недостаточно подготовленными, плохо оснащенными и очень неохотно воюют.

Они не прибывают сплоченными подразделениями, а скорее направляются в основном как индивидуальные или небольшие подразделения для замены частей, которые воевали без отдыха в течение девяти месяцев, понесли разрушительные потери в людях и технике, и сами в значительной степени деморализованы.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают части регулярных вооруженных сил России, мобилизованных военнослужащих, бойцов частной военной компании Вагнера, формирование БАРС (российского добровольческого резерва), ополченцев из "Донецкой и Луганской народных республик", солдат чеченских подразделений Рамзана Кадырова батальонов. Этот причудливый конгломерат боевых сил будет иметь гораздо меньшую эффективную боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичной численности, говорят эксперты.

Маловероятно, что Суровикину удастся превратить его в силу, способную вести широкомасштабную наступательную механизированную маневренную войну, особенно учитывая, что он даже не тратит (или ему не разрешают тратить) время на создание согласованной ударной группировки перед тем, как бросать его в атаку. 

"Это странное сочетание сил, вероятно, добьется определенных успехов благодаря численному преимуществу, но украинские защитники, вероятно, подкреплены, скорее всего, заставят его остановиться в течение следующих нескольких месяцев недалеко от исходных позиций", - считают в ISW.

В свою очередь, Украина также, вероятно, возобновит боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы как для оборонных, так и для контрнаступательных операций.

ВСУ могут попытаться преследовать россиян через Днепр в разных точках, но вряд ли сделают это, поскольку логистика поддержки украинской группировки на восточном берегу очень сложна. Поэтому ВСУ, скорее всего, закрепят свой контроль над западным берегом, оставят там достаточно сил, чтобы сдержать любую попытку россиян снова пересечь реку и перераспределят силы на другие направления.

Российское наступление в Донецкой области, вероятно, потребует от ВСУ отвлечь часть сил на оборону в этой области, но ВСУ, вероятно, направят по крайней мере часть восстановленной боевой мощи либо на усиление своего текущего контрнаступления в Луганской области, либо на открытие нового контрнаступления в другом месте.

Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев очень маловероятно.

  • 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны.
  • В свою очередь захватчики объявили Геническ новой "административной столицей" российских террористов в оккупированной части Херсонской области.
  • 12 ноября Силы обороны ударили по зданию на Херсонщине, в котором находились до 500 военных РФ, было известно о 16 погибших.
  • А глава Херсонской ОВ сообщил о минировании областного центра, людей призывали не выходить на центральные улицы, пока работают взрывотехники.
  • Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории.

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Донетчина
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