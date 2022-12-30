Россия усилила репрессии во временно оккупированном Токмаке, - ЦНС
Во временно оккупированном Токмаке, Запорожская область, российские захватчики совершили очередной рейд по поиску украинского подполья
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты провели ряд обысков в жилищах жителей Токмака. Россияне искали украинскую символику и проверяли технику. Также в городе увеличилось количество выборочных проверок жителей.
"Заметим, что для отчета в Москву относительно успешной борьбы с "диверсантами" оккупанты ищут повод, чтобы задерживать как можно больше жителей под разными предлогами", - пишут в ЦНС.
- 26 декабря стало известно, что оккупанты планируют открыть в Бердянске педагогические вузы, где торопливо будут готовить "новых учителей" истории и русского языка для школ.
- Российские военные боятся передвигаться в военной форме по временно оккупированному Бердянску Запорожской области.
- Во время ротаций российские оккупанты мародерят села на временно оккупированных районах, в частности в Запорожской области.
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