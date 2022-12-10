Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские спецслужбы получили задачу выявить подпольные сети украинцев в Крыму. Для этого будут проведены выборочные рейды в квартирах и домах крымчан. Известно, что акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа.

Россия пошла на такой шаг после того, как получила данные закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации в Крыму.

Оказалось, что даже те жители, которые раньше поддерживали вторжение РФ в Украину, пока апатичны к поддержке Москвы. Это касается и тех россиян, кто был переселен в Крым на протяжении 8 лет оккупации.

Российские спецслужбы планируют проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры для поиска информации, которая укажет на сотрудничество с ВСУ.

"Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ быть бдительными и позаботиться о соответствии легендирования, проверить гаджеты и позаботиться о "чистоте" в домах. Российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли важную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск", – рассказали в Центре.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что с РФ на оккупированную Херсонщину опрокидывают силовиков для проведения незаконной мобилизации местных жителей.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Херсонской области вывозят продовольствие в РФ и грабят дома.

6 декабря стало известно, что российские военные заминировали оккупированную ими Новую Каховку и левый берег Днепра в Херсонской области.

Больницы во временно оккупированных районах Луганщины принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение, чтобы освободить места для раненых российских военных.

В Запорожской области известно о случаях, когда оккупанты отбирают имущество украинцев.

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