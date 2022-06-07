Россия усилила обстрелы вблизи Изюма и готовится к наступлению на Донбасс с севера, - британская разведка
После того как наступление российских захватчиков на Донбассе остановилось в районе Попасной, они планируют сконцентрировать усилия на северном направлении и атаковать со стороны Изюма
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
В разведке отметили, что в минувшие выходные украинские войска отбили часть Северодонецка, хотя захватчики продолжают удерживать восточные районы города. Россияне и дальше планируют отрезать Северодонецк как с севера, так и с юга.
Британские военные отметили, что Россия добилась успехов к югу от Попасной еще в мае, но ее прогресс в этом районе застопорился в течение последней недели.
"Сообщения о мощных обстрелах вблизи Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится к новым усилиям на северном направлении. России почти наверняка необходимо добиться прорыва по крайней мере на одном из этих направлений, чтобы перевести тактические достижения на оперативный уровень и продвинуться к своей политической цели – контролировать всю Донецкую область", - подытожили в британской разведке.
- 7 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне штурмуют Северодонецк и пытаются наступать на Изюм и Славянск .
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