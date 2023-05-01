Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Количество обстрелов приграничья значительно возросло: за прошедшую неделю 72 обстрела (493 взрыва) 23 населенных пунктов области. 9 раз враг использовал авиацию", - написал он.

"Разрушены 8 частных домов, немало хозяйственных построек, сельхозтехники", - добавил Чаус.

По его данным, в результате обстрелов один человек погиб и трое ранены.

Из приграничных населенных пунктов за последнюю неделю выехало более 300 человек. Большинство выезжают самостоятельно, однако, по словам Чауса, власти готовы помочь с транспортировкой и размещением нуждающихся.

Также чиновник отметил, что в результате вражеских обстрелов более 300 абонентов в Новгород-Северском районе области остались без электроснабжения.