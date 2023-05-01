Россия усилила обстрелы приграничья Черниговщины: в ОВА подвели итоги прошлой недели
За прошедшую неделю количество обстрелов приграничных территорий Черниговской области значительно возросло. Российская оккупационная армия 9 раз применяла авиацию
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Количество обстрелов приграничья значительно возросло: за прошедшую неделю 72 обстрела (493 взрыва) 23 населенных пунктов области. 9 раз враг использовал авиацию", - написал он.
"Разрушены 8 частных домов, немало хозяйственных построек, сельхозтехники", - добавил Чаус.
По его данным, в результате обстрелов один человек погиб и трое ранены.
Из приграничных населенных пунктов за последнюю неделю выехало более 300 человек. Большинство выезжают самостоятельно, однако, по словам Чауса, власти готовы помочь с транспортировкой и размещением нуждающихся.
Также чиновник отметил, что в результате вражеских обстрелов более 300 абонентов в Новгород-Северском районе области остались без электроснабжения.
- С начала суток российские военные обстреляли 5 громад Сумщины.
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