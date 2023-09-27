Россия усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсона
В среду, 27 сентября, стало известно, что российские террористы ужесточают мобилизационные меры на временно оккупированных территориях Херсонской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг усиливает мобилизационные мероприятия на юге Украины. Так, в Херсонской области при получении мужчинами вражеских паспортов полицейские вручают повестки в военный комиссариат для постановки на военный учет граждан Украины", - рассказали в ЦНС.
В то же время, по словам гауляйтеров, это все лишь плановые мероприятия. Хотя в Центре нацсопротивления напоминают, что ранее приспешники окупантов заявляли, что никакого военного учета на оккупированных территориях не планируется.
"Да и вопрос, зачем вести военный учет, если не планируется призыв, остается риторическим. Заметим, что ранее враг сформировал на юге систему военкоматов, куда вошли кадровые военные вооруженных сил РФ. Сейчас именно они совершают международное преступление, когда вербуют и готовятся мобилизовать оккупированных территорий", - пишет Центр национального сопротивления.
- 27 сентября Херсонская ОВА призвала эвакуироваться с временно оккупированного левобережья как можно дальше от линии фронта, ведь враг использует подлую тактику.
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