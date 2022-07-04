Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.

"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой", - говорится в сообщении.

Сейчас готовы 28 российских ракет типа "Калибр". Как отмечают военные, два крупных десантных корабля напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.

Также из Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину.

"Она находилась на прибрежном участке с усложненным доступом, но под наблюдением специалистов подрывной команды ВМС, которые обеспечили ее контролируемый подрыв на месте", - отметили в ОК "Юг".

Украинцы призывают не пренебрегать правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, ведь опасность ракетных ударов сохраняется.

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