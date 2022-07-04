Россия усилила корабельную группировку в Черном море подводной лодкой
Российская Федерация дополнительно усилила группировку своих кораблей в Черном море подводной лодкой
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.
"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой", - говорится в сообщении.
Сейчас готовы 28 российских ракет типа "Калибр". Как отмечают военные, два крупных десантных корабля напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.
Также из Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину.
"Она находилась на прибрежном участке с усложненным доступом, но под наблюдением специалистов подрывной команды ВМС, которые обеспечили ее контролируемый подрыв на месте", - отметили в ОК "Юг".
Украинцы призывают не пренебрегать правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениями и запретами, ведь опасность ракетных ударов сохраняется.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное