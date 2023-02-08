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Россия усилила борьбу с гривной на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

8 февраля, 2023 среда
01:32
война с Россией гривна

Российские террористы вынуждены бороться с гривной на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

С 1 января россияне запретили обращение гривны на оккупированных территориях, однако украинцы отказываются пользоваться рублем, что заставляет террористов усиливать борьбу.

"Украинцы хотят сделать зависимыми от выплат в рублях, и таким образом усилить паспортизацию. Ведь именно паспорт является необходимым условием получения выплат. Происходят рейды по магазинам, которые принимают гривны. Также враг задержал валютчиков, как производили оборот. Кроме того, во время обысков изымают терминалы банков", - говорится в материале.

Известно, что оккупанты усилили ответственность за обращение гривны. Теперь за продажу товаров в украинской валюте предусмотрен штраф в 300 тыс. рублей.

"Эта история иллюстрирует настоящую степень поддержки оккупантов местными жителями, а не те числа, которые рисуют россияне на псевдореферендумах", - отмечает Центр нацсопротивления.

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