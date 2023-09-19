Россия уничтожила в Украине 280 тыс. тонн зерна, которого хватило бы, чтобы прокормить 10,5 млн человек, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия уничтожила уже столько украинского зерна, которого хватило бы, чтобы кормить более 10 млн человек в течение года
Об этом сообщает Укринформ.
Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины на базе ВВС США "Рамштайн" в немецкой земле Рейнланд-Пфальц 19 сентября, заявил, что Россия уничтожила уже столько украинского зерна, которого хватило бы, чтобы кормить свыше 10 млн человек в течение года.
Отмечается, что за последние месяцы Россия продолжала удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре.
"В результате этих атак было уничтожено по меньшей мере 280 тыс. тонн зерна, чего хватило бы, чтобы кормить 10,5 млн. человек в течение года", - отметил министр.
Он добавил, что действия России продолжают угрожать мировой продовольственной безопасности и создавать условия нового гуманитарного кризиса на планете.
Остин заверил, что партнеры – в формате "Рамштайн" – это почти 50 стран – продолжат оказывать Украине нужную помощь для того, чтобы они могли защищаться от агрессора.
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Во вторник, 19 сентября, в Германии в очном формате проходит уже 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" – это первая встреча с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
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