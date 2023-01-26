Россия уничтожила в Украине 171 медучреждение с начала полномасштабной войны
За 11 месяцев войны российские войска разрушили в Украине 171 медучреждение, 1035 повреждены
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
"От 24 февраля прошлого года оккупанты почти ежедневно наносят удары по украинской медицинской инфраструктуре. За 11 месяцев войны в Украине пострадали 1206 объектов медучреждений. Из них 1035 объектов медицинской инфраструктуры повреждены и еще 171 объект разрушен вдребезги, без возможности дальнейшего восстановления", - идет сообщении.
По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, враг целенаправленно целит в больнице и амбулатории, чтобы оставить как можно больше населения без медицинской помощи.
"Каждый день из каждого региона мы получаем цифры по разрушениям и повреждениям медицинской инфраструктуры. К сожалению, почти каждый день эти цифры растут, особенно на фронтовых и прифронтовых территориях. Наши больницы, родовые и амбулатории продолжают становиться мишенями для российских ракет и снарядов. Но никакими снарядами. обстрелами Россия нас не сломает. Мы уже восстанавливаем разрушенные больницы, чтобы наши пациенты имели полноценный доступ к необходимой медицинской помощи", – заявил он.
По предварительным оценкам, государству необходимо около 1 млрд долларов, чтобы отстроить разрушенную и поврежденную медицинскую инфраструктуру до того состояния, в котором оно было до войны.
На деоккупированных территориях, где не ведутся боевые действия, полностью восстановлено 143 медучреждения, которые получили незначительные повреждения частично. Еще более 250 объектов восстановлены частично.
Больше всего отстроенных медучреждений расположены на территории Киевской, Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областей.
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