Об этом сообщила Государственная служба по этнополитике и свободе совести .

По подсчетам госслужащих, с 24 февраля Россия полностью или частично разрушила около 200 религиозных зданий, почти три четверти из которых принадлежали Украинской православной церкви.

"5 из 183 поврежденных в результате атаки РФ сооружений мусульманские, 5 иудейские, остальные 173 христианские...73% (127 объектов) из 173 поврежденных христианских сооружений, полностью или частично разрушенных в результате нападения России, принадлежат Украинской православной церкви (УПЦ) )", - пишет ГЭСС.

Как сообщает ГЭСС, УПЦ ранее входила в состав Русской православной церкви (РПЦ), но после полномасштабного вторжения России в Украину УПЦ по решению Собора 27 мая дистанцировалась от Русской церкви. В ответ на это решение РПЦ отобрала приходы УПЦ в Крыму, а также многие другие на временно оккупированных территориях.

"В то же время по состоянию на сегодняшний день УПЦ продолжает признавать свою связь с Вселенским православием через РПЦ. Сохраняя такую связь, УПЦ не осуществляет никакой формальной координации своей международной деятельности с РПЦ и отрицает какие-либо связи подчинения РПЦ... Несмотря на то, что УПЦ официально проинформировала Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести об изменении Устава, по состоянию на 23.07.2022 новый Устав об управлении УПЦ и разъяснение УПЦ относительно него не обнародовано на официальном сайте УПЦ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что разрушения получили 22 здания протестантских общин, 19 сооружений Православной церкви Украины, 3 римско-католические и 2 украинские греко-католические церкви.

По информации ГЭСС, больше всего разрушенных религиозных учреждений в Донецкой (45), Луганской (40), Киевской (34) и Харьковской (25) областях.

Ранее сообщалось, что отдельные чиновники и правоохранители блокируют выход приходов из Московского патриархата.

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