Россия уничтожает образовательную и научную инфраструктуру Украины: от обстрелов пострадали 2 400 учебных заведений
От обстрелов России пострадали 2 400 украинских учебных заведений, 269 из них разрушены полностью
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.
Как говорится в сообщении, Россия целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, в частности, образовательные и научные учреждения.
"Оккупанты не прекращают атаки украинских городов, гибнет гражданское население, наши дети. Они уничтожают образовательную и научную инфраструктуру. 2 400 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов, 269 из них разрушены полностью", - пишет Минобразования.
Министр науки и образования Сергей Шкарлет сообщил, что, несмотря на войну, образовательный процесс начнется вовремя.
"Несмотря на желание агрессоров уничтожить все украинское, мы начинаем образовательный процесс, как всегда, 1 сентября, но формат будет зависеть от ситуации безопасности", - сообщил Министр.
По словам Шкарлета, сейчас в Украине большая потребность в учебниках, цифровых девайсах для образования и школьных автобусах, ведь потери материально-технической базы значительны.
"Украинская образовательно-научная система столкнулась с огромным количеством вызовов, однако мы решительно преодолеваем их благодаря поддержке международных партнеров, доноров и друзей", - говорится в сообщении.
- С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины повреждено 906 учреждений здравоохранения, из них полностью разрушено 123. Выведено из строя 87 автомобилей скорой помощи.
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