Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Как говорится в сообщении, Россия целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, в частности, образовательные и научные учреждения.

"Оккупанты не прекращают атаки украинских городов, гибнет гражданское население, наши дети. Они уничтожают образовательную и научную инфраструктуру. 2 400 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов, 269 из них разрушены полностью", - пишет Минобразования.

Министр науки и образования Сергей Шкарлет сообщил, что, несмотря на войну, образовательный процесс начнется вовремя.

"Несмотря на желание агрессоров уничтожить все украинское, мы начинаем образовательный процесс, как всегда, 1 сентября, но формат будет зависеть от ситуации безопасности", - сообщил Министр.

По словам Шкарлета, сейчас в Украине большая потребность в учебниках, цифровых девайсах для образования и школьных автобусах, ведь потери материально-технической базы значительны.

"Украинская образовательно-научная система столкнулась с огромным количеством вызовов, однако мы решительно преодолеваем их благодаря поддержке международных партнеров, доноров и друзей", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины повреждено 906 учреждений здравоохранения, из них полностью разрушено 123. Выведено из строя 87 автомобилей скорой помощи.

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