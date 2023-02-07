Россия "умоляет" о переговорах, но Украина выдвигает 4 простых условия, - Данилов
Россия начинает "умолять" о переговорах с помощью посредников, однако Украина выдвинула в ответ 4 простых требования
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио НВ".
"Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. Более того, они пытаются сейчас понять, что достичь тех (целей), которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких способностей. Поэтому на сегодня умоляют .Берут целый пул переговорщиков.
Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве "давайте будем договариваться, чтобы как-то решать этот вопрос", - отметил Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, Украина предварительно выдвигает России простые 4 требования:
- Освобождение всех украинских территорий, ныне временно оккупированных;
- Ответственность через трибунал тех людей, которые начали войну, которые убивают детей, пожилых, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения;
- Гарантии безопасности Украины;
- Ответственность.
Данилов подчеркнул, что идти на условия террористов – это совершенно недопустимая вещь:
"Этот абсурд, который сегодня происходит, должен рано или поздно закончиться. На этом надо ставить точку. Когда у нас некоторые считают, что нас надо поставить в какие-то рамки, чтобы мы с Путиным о чем-то говорили, – конечно, да, но сначала Путин должен выполнить условия, которые есть у нашей страны. По-другому оно не работает".
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