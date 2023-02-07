Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио НВ".

"Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. Более того, они пытаются сейчас понять, что достичь тех (целей), которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких способностей. Поэтому на сегодня умоляют .Берут целый пул переговорщиков.

Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве "давайте будем договариваться, чтобы как-то решать этот вопрос", - отметил Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украина предварительно выдвигает России простые 4 требования:

Освобождение всех украинских территорий, ныне временно оккупированных;

Ответственность через трибунал тех людей, которые начали войну, которые убивают детей, пожилых, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения;

Гарантии безопасности Украины;

Ответственность.

Данилов подчеркнул, что идти на условия террористов – это совершенно недопустимая вещь:

"Этот абсурд, который сегодня происходит, должен рано или поздно закончиться. На этом надо ставить точку. Когда у нас некоторые считают, что нас надо поставить в какие-то рамки, чтобы мы с Путиным о чем-то говорили, – конечно, да, но сначала Путин должен выполнить условия, которые есть у нашей страны. По-другому оно не работает".