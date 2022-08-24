Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море
Вдоль крымского побережья россияне уменьшили корабельную группировку до 10 судов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка российского флота в Черном море уменьшилась до 10 судов, маневрирующих вдоль крымского побережья. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный.
Изготовку держат 28 крылатых ракет типа "Калибр".
"Соблюдайте меры и алгоритмы безопасности, ограничения правового режима военного положения, бодрствуйте ситуацию и действия подозрительных лиц, информируйте о них компетентные органы. Не разглашайте сведений о деятельности и перемещении наших подразделений и местах попадания вражеских снарядов, не помогайте врагу и не поддавайтесь панике. Держите строй!", - говорится в отчете.
- 23 августа в Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили склад россиян с боеприпасами.
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