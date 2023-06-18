Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море до одного

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг уменьшил количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Среди 9 кораблей остался 1 ракетный фрегат, снаряженный 8 "калибрами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Азовском море на дежурстве есть один вражеский корабль, отслеживающий надводную обстановку. В ОК "Юг" подчеркнули, что уровень угрозы ракетных ударов остается стабильно высоким.

"Сигналы воздушной тревоги не игнорируем, переходим в укрытие, работу ПВО не освещаем, врагу не помогаем", - призвали в командовании.

Также там напомнили, что побережье остается зоной опасности как минно-взрывной, так и санитарно-эпидемической.