Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море
В Черном море на боевом дежурстве находятся четыре корабля РФ, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до 4 ракет
Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море находится один вражеский корабль.
"В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 36 ракет", - говорится в сообщении ВМС.
- 12 апреля в Черном море РФ удерживала четыре корабля, среди которых два носителя "калибров" . Общий залп составлял до 12 ракет.
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