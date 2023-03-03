Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море
По состоянию на 3 марта в Черном море находятся 13 вражеских кораблей, из них два ракетоносителя, общий залп – до 8 ракет "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться в ракетобезопасном для себя районе, динамично меняя свой состав. По состоянию на 12:00 в Черном море зафиксировано 13 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя, общий залп - до 8 ракет "Калибр", - говорится в сообщении.
"Заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители готовы к применению и могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно", – добавили в ОК "Юг".
Там отметили, что активность вражеской авиации свидетельствует о готовности к применению ракет морского и воздушного базирования и угроза массированного обстрела остается.
- 2 марта в Черном море находились 4 вражеских ракетоносителя.
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