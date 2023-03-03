Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться в ракетобезопасном для себя районе, динамично меняя свой состав. По состоянию на 12:00 в Черном море зафиксировано 13 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя, общий залп - до 8 ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

"Заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители готовы к применению и могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно", – добавили в ОК "Юг".

Там отметили, что активность вражеской авиации свидетельствует о готовности к применению ракет морского и воздушного базирования и угроза массированного обстрела остается.