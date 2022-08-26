Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море
Российский агрессор из-за погодных условий уменьшил количество ракетоносителей в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Штормовая погода в Черном море заставила россиян сократить количество ракетоносителей до двух – надводного и подводного. Соответственно уменьшилось и количество крылатых ракет "Калибр" до 12.
"Тем не менее, и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности. Помните об обязательности соблюдения мер безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте бдительны и благоразумны, не испытывайте судьбу в запрещенных для посещения местах, а источники информации выбирайте только достоверные. Держим строй! Итого к Победе!", - подчеркнули в "Юге".
- За день 25 августа украинская авиация ударила по средствам ПВО российского агрессора в Херсоне и Нововоскресенском.
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