Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Штормовая погода в Черном море заставила россиян сократить количество ракетоносителей до двух – надводного и подводного. Соответственно уменьшилось и количество крылатых ракет "Калибр" до 12.

"Тем не менее, и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности. Помните об обязательности соблюдения мер безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте бдительны и благоразумны, не испытывайте судьбу в запрещенных для посещения местах, а источники информации выбирайте только достоверные. Держим строй! Итого к Победе!", - подчеркнули в "Юге".

За день 25 августа украинская авиация ударила по средствам ПВО российского агрессора в Херсоне и Нововоскресенском.

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