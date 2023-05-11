Россия уменьшила количество кораблей в Черном море: сколько среди них ракетоносителей
Россия уменьшила количество кораблей в Черном море с 17 до 8. В настоящее время на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя, снаряженные 16 "калибрами"
Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ВМС.
Также Россия снизила количество кораблей в Азовском море. Теперь там всего один корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находится 5 кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.
- 10 мая в Черном море находились 17 вражеских кораблей, среди которых было три носителя "калибров" .
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