Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ВМС.

Также Россия снизила количество кораблей в Азовском море. Теперь там всего один корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находится 5 кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.