Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", - рассказали в пресс-службе и отметили, что на борту ракетоносителя - четыре ракеты.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Стоит отметить, что в Черном море бурлит шторм 3-4 балла.