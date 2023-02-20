Россия уменьшила количество кораблей в Черном море, но там до сих пор находится ракетоноситель, - ВМС
По состоянию на 20 февраля Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", - рассказали в пресс-службе и отметили, что на борту ракетоносителя - четыре ракеты.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
Стоит отметить, что в Черном море бурлит шторм 3-4 балла.
- На вечер 19 февраля в Черном море находились 9 вражеских кораблей , среди них один ракетоноситель.
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