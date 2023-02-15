Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет", - говорится в сообщении.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.