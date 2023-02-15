Россия уменьшила количество кораблей в Черном море, но среди них до сих пор есть ракетоноситель
По состоянию на 15 февраля в Черном море находятся шесть российских кораблей вместо семи находившихся там во вторник. Однако среди них до сих пор есть ракетоноситель с 8 "калибрами"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет", - говорится в сообщении.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
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