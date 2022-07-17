Россия уменьшила количество десантных кораблей в Черном море, - ОК "Юг"
Российский агрессор оставляет наготове 1 большой десантный корабль в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2 до 1 ВДК, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталось в количестве 2 и 16, соответственно", - пишут в "Юге".
Украинцам подчеркнули, что угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий.
- 17 июля в Херсонской области российские военные силами Ка-52 пытались атаковать украинских защитников , но успеха не имели.
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