Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2 до 1 ВДК, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталось в количестве 2 и 16, соответственно", - пишут в "Юге".

Украинцам подчеркнули, что угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий.

17 июля в Херсонской области российские военные силами Ка-52 пытались атаковать украинских защитников , но успеха не имели.

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