Россия уменьшила интенсивность вербовки заключенных в ЧВК Вагнера
По данным аналитиков британской разведки, РФ уменьшила масштабы привлечения российских заключенных на фронт, в частности в ЧВК Вагнера менее интенсивно вербуют боевиков
Об этом говорится в сводке военной разведки министерства обороны Великобритании.
Ссылаясь на данные российской Федеральной пенитенциарной службы, эксперты отчитываются об уменьшении интенсивности вербовки заключенных в ЧВК Вагнера: количество заключенных в РФ в период с ноября 2022 года и по сей день уменьшилось на 6 тысяч человек. Так, в сентябре-ноябре эта цифра достигала 23 тысяч.
В частности, учитывая сообщения от ВСУ, аналитики пишут о меньшем применении РФ тактики "человеческих волн".
"Значительное напряжение между Вагнером и минобороны России становится заметным публично, и эта конкуренция между фракциями российской элиты, вероятно, частично повлияла на уменьшение поступления заключенных (в ЧВК Вагнера, – ред.), – отметили в обзоре.
- Напомним, по данным разведки Британии, численность ЧВК Вагнера на российско-украинском фронте достигает 50 тыс. наемников.
- Руководителю российского ЧВК Вагнера Евгению Пригожину сообщили о подозрении, ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.68Продажа 43.66
- Актуальное
- Важное