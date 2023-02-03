Об этом говорится в сводке военной разведки министерства обороны Великобритании.

Ссылаясь на данные российской Федеральной пенитенциарной службы, эксперты отчитываются об уменьшении интенсивности вербовки заключенных в ЧВК Вагнера: количество заключенных в РФ в период с ноября 2022 года и по сей день уменьшилось на 6 тысяч человек. Так, в сентябре-ноябре эта цифра достигала 23 тысяч.

В частности, учитывая сообщения от ВСУ, аналитики пишут о меньшем применении РФ тактики "человеческих волн".

"Значительное напряжение между Вагнером и минобороны России становится заметным публично, и эта конкуренция между фракциями российской элиты, вероятно, частично повлияла на уменьшение поступления заключенных (в ЧВК Вагнера, – ред.), – отметили в обзоре.