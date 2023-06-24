Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Азовском море находится еще один русский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 16 ракет.

В ВМС заявили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.