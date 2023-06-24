Россия уменьшила до четырех ракетоносителей в Черном и Средиземном морях, общий залп - 22 "калибра"
По состоянию на утро 24 июня Россия держит в Черном и Средиземном морях четыре ракетоносителя с общим залпом до 22 ракет "калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Азовском море находится еще один русский корабль.
В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 16 ракет.
В ВМС заявили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
- 22 июня отмечалось , что армия РФ удерживает на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
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