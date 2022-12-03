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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Россия украла украинской пшеницы не меньше чем на $1 млрд, - Bloomberg

Россия украла украинской пшеницы не меньше чем на $1 млрд, - Bloomberg

3 декабря, 2022 суббота
17:25
война с Россией зерно

С неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование NASA Harvest.

Так, с временно оккупированных территорий, где, по оценкам NASA Harvest, выращивается почти четверть украинской пшеницы, Россия вывезла 6 млн тонн продовольствия, а также собрала около 88% озимых культур, посеянных на этих территориях. Стоимость похищенного составляет около 1 млрд. долларов.

Отмечают, что оккупанты не собирали урожай  вдоль линии фронта.

В исследовании пишут, что Россия экспортировала зерно, которое, вероятно, было вывезено с оккупированных территорий, в Ливию и Иран, а также другие страны. Впрочем, объемы экспорта трудно оценить, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

В то же время, Россия отрицает хищение украинского зерна, но официальные лица публично заявляют о возобновлении экспорта продовольствия из портов на оккупированных территориях. Главный прокурор Швейцарии подчеркнул, что коммерциализация награбленного сырья может считаться военным преступлением.

  • 28 ноября стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.

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