Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование NASA Harvest.

Так, с временно оккупированных территорий, где, по оценкам NASA Harvest, выращивается почти четверть украинской пшеницы, Россия вывезла 6 млн тонн продовольствия, а также собрала около 88% озимых культур, посеянных на этих территориях. Стоимость похищенного составляет около 1 млрд. долларов.

Отмечают, что оккупанты не собирали урожай вдоль линии фронта.

В исследовании пишут, что Россия экспортировала зерно, которое, вероятно, было вывезено с оккупированных территорий, в Ливию и Иран, а также другие страны. Впрочем, объемы экспорта трудно оценить, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

В то же время, Россия отрицает хищение украинского зерна, но официальные лица публично заявляют о возобновлении экспорта продовольствия из портов на оккупированных территориях. Главный прокурор Швейцарии подчеркнул, что коммерциализация награбленного сырья может считаться военным преступлением.

28 ноября стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.