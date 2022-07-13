Россия украла украинского зерна и масла более чем на 600 млн долларов

Об этом сообщает Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute.

По словам эксперта центра Романа Нейтера, по состоянию на сегодняшний день потеряны зернохранилища совокупной вместимостью 4 миллиона тонн – повреждены или уничтожены. Еще к части нет доступа, поскольку они расположены на оккупированных территориях.

Общая сумма ущерба и потерь из-за российского вторжения в сельском хозяйстве составляет 27,6 млрд долларов. Из них наибольший ущерб из-за несобранных озимых культур – 1,4 млрд долларов, а также из-за уничтоженной техники – 926 млн. долларов.

В Запорожье россияне уничтожили более 600 гектаров зерновых культур.