Россия украла украинского зерна и масла более чем на 600 млн долларов
С начала полномасштабного вторжения россияне вывезли из Украины зерна и масла более чем на 613 миллионов долларов
Об этом сообщает Центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute.
По словам эксперта центра Романа Нейтера, по состоянию на сегодняшний день потеряны зернохранилища совокупной вместимостью 4 миллиона тонн – повреждены или уничтожены. Еще к части нет доступа, поскольку они расположены на оккупированных территориях.
Общая сумма ущерба и потерь из-за российского вторжения в сельском хозяйстве составляет 27,6 млрд долларов. Из них наибольший ущерб из-за несобранных озимых культур – 1,4 млрд долларов, а также из-за уничтоженной техники – 926 млн. долларов.
- В Запорожье россияне уничтожили более 600 гектаров зерновых культур.
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