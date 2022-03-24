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Россия украла у западных компаний более 500 самолетов

24 мартa, 2022 четверг
05:43
санкции против России

Россия открыто заявила, что не будет возвращать лизинговым компаниям самолеты стоимостью свыше 20 млрд долларов

Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев, пишут официальные российские СМИ, сообщает " Еспресо ".

По его словам, самолеты больше никогда не вылетят за пределы России, иначе они будут арестованы. Также через 2-3 года они не смогут проводить плановые ремонты в западных странах, так как это происходит сейчас. Министр, правда, уверяет, что Россия способна самостоятельно наладить обслуживание самолетов. В российском правительстве еще не придумали, что делать авиакомпаниям, которых заставили покинуть самолеты.

Кроме России, эти самолеты смогут летать только в дружественные для РФ страны.

  • Ранее в Росавиации заявляли , что безопасно смогут летать в Венесуэлу, Кубу и ряд стран.

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