Россия украла у западных компаний более 500 самолетов

Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев, пишут официальные российские СМИ, сообщает " Еспресо ".

По его словам, самолеты больше никогда не вылетят за пределы России, иначе они будут арестованы. Также через 2-3 года они не смогут проводить плановые ремонты в западных странах, так как это происходит сейчас. Министр, правда, уверяет, что Россия способна самостоятельно наладить обслуживание самолетов. В российском правительстве еще не придумали, что делать авиакомпаниям, которых заставили покинуть самолеты.

Кроме России, эти самолеты смогут летать только в дружественные для РФ страны.

Ранее в Росавиации заявляли , что безопасно смогут летать в Венесуэлу, Кубу и ряд стран.

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