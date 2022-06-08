Россия украла около 600 тыс. тонн продукции аграрных предприятий Украины
Украденную Россией продукцию из Украины вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты - в международные порты
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в Медиацентре Украины.
"Россия украла около 600 тысяч тонн с аграрных предприятий Украины. Продукцию вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты украинские продукты вывозят в международные порты. Сейчас известно, что около 100 тысяч тонн продукции было переправлено в Сирию", - отметил он.
Все эти факты установлены, Генеральная прокуратура Украины открывает в их отношении уголовные производства. Также эта информация фиксируется Главным управлением разведки.
По словам Дениса Марчука, такие действия России преследуют сразу две цели - поставить продовольствие в свои федеративные округа. Особенно те, которые не являются аграрными. Вторая цель – коммерческая составляющая. То, что вывозится – это десятки и десятки миллионов долларов.
Это происходит следующим образом: фермеры заставляют отдавать товар за бесценок, если они отказываются, товар отбирают. Или же оккупационные власти выдают "документы о национализации" украинского имущества.
- Напомним, в Кремле рассказали о длительном продовольственном кризисе и заявили, что западные санкции необходимо снять, чтобы российское зерно могло поставляться на международные рынки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил санкции, из-за которых была заморожена почти половина валютных резервов страны, в "толкании России в искусственный техногенный дефолт".
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