Об этом сообщает CNN.

В ноте говорилось о следующем: "Следует заметить, что не только поддержка такой инициативы (предложения США. - Ред.), но и равноудаленная позиция в голосовании (содержание или неучастие) будет рассматриваться (Россией. - Ред.) как недружественный жест".

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в четверг, 7 апреля, проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. За этот шаг проголосовали 93, против – 24, воздержались – 58.

Владимир Зеленский во вторник, 5 апреля, выступая на онлайн-заседании перед Рабезом ООН, заявил, что если ООН окажется неспособным остановить войну в Украине, ее существование теряет смысл.

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