Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют 9 боевых кораблей и катеров РФ. 2 надводных и 1 подводные носители ракет наготове к применению 20 крылатых ракет "Калибр".

В оперативном командовании отметили, что 2 больших десантных корабля РФ "продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта".

"Враг пытается найти наши слабые стороны, вычислить уязвимые места, а мы становимся только более крепкими и сплоченными. Не пренебрегайте сигналами тревоги и провозглашенными ограничениями правового режима военного времени. Живем и работаем во благо победы, чтобы силам обороны был спокойно и уверенно", – пишет ОК "Юг".

4 августа российские оккупанты пытались вести штурм благодаря спецвзводу при поддержке БТР-82А и танкового взвода в направлении Сухой Ставок-Лозовое , но понесли потери и отошли.

За сутки, 4 августа, ВСУ уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 оккупантов на Юге Украины.

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