Россия угрожает высадкой десанта из Черного моря, - ОК "Юг"
В ОК "Юг" отметили, что 2 больших десантных корабля РФ "продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют 9 боевых кораблей и катеров РФ. 2 надводных и 1 подводные носители ракет наготове к применению 20 крылатых ракет "Калибр".
В оперативном командовании отметили, что 2 больших десантных корабля РФ "продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта".
"Враг пытается найти наши слабые стороны, вычислить уязвимые места, а мы становимся только более крепкими и сплоченными. Не пренебрегайте сигналами тревоги и провозглашенными ограничениями правового режима военного времени. Живем и работаем во благо победы, чтобы силам обороны был спокойно и уверенно", – пишет ОК "Юг".
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