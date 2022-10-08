Об этом он сообщил во время обращения к участникам и гостям форума по безопасности в Черногории.

"Должны признать на всех уровнях Европой и миром очевидное: Россия угрожает не кому-то одному, а всем. Поэтому и все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в кандалы - экономические зависимости, энергетические, политические - любые", - подчеркнул Владимир Зеленский.

В обращении президент Владимир Зеленский также призвал Европу уничтожать сети влияния РФ и противодействовать попыткам России разрушить демократию.

Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал Европу избавиться от зависимости от РФ и ознакомиться с проектом Киевского договора безопасности, назвав его возможной фундаментальной предпосылкой мира на Востоке Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb