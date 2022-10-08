"Россия угрожает всем": Зеленский заявил, что весь мир должен добиться независимости от РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ угрожает всему миру, поэтому все должны стать полностью независимыми от нее
Об этом он сообщил во время обращения к участникам и гостям форума по безопасности в Черногории.
"Должны признать на всех уровнях Европой и миром очевидное: Россия угрожает не кому-то одному, а всем. Поэтому и все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в кандалы - экономические зависимости, энергетические, политические - любые", - подчеркнул Владимир Зеленский.
- В обращении президент Владимир Зеленский также призвал Европу уничтожать сети влияния РФ и противодействовать попыткам России разрушить демократию.
- Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал Европу избавиться от зависимости от РФ и ознакомиться с проектом Киевского договора безопасности, назвав его возможной фундаментальной предпосылкой мира на Востоке Европы.
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