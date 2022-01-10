Россия угрожает структуре безопасности Европы, - министр обороны Швеции
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России представляет угрозу системе безопасности Европы и добавил, что нельзя принимать ее "гарантии безопасности"
Об этом сообщает MSN.
"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - сказал Хультквист.
Он добавил, что "требования российской стороны в сфере безопасности принять нельзя", а также в этой ситуации нельзя уступать собственному суверенитету при принятии решений в сфере национальной безопасности.
Справка: в понедельник, 10 января, в швейцарской Женеве началась встреча представителей США и РФ по "гарантиям безопасности". По словам замгоссекретаря США Венди Шерман, представители США выслушают беспокойство России и выскажут свои.
- Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января. РФ подтвердила переговоры с США по "гарантиям безопасности".
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