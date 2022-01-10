Россия угрожает структуре безопасности Европы, - министр обороны Швеции

Об этом сообщает MSN.



"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - сказал Хультквист.



Он добавил, что "требования российской стороны в сфере безопасности принять нельзя", а также в этой ситуации нельзя уступать собственному суверенитету при принятии решений в сфере национальной безопасности.



Справка: в понедельник, 10 января, в швейцарской Женеве началась встреча представителей США и РФ по "гарантиям безопасности". По словам замгоссекретаря США Венди Шерман, представители США выслушают беспокойство России и выскажут свои.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января. РФ подтвердила переговоры с США по "гарантиям безопасности".