Россия угрожает США "конфисковать" Аляску, - КоммерсантЪ
Америке следует помнить, что Россия может вернуть себе этот штат
Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на выступление спикера госдумы РФ Вячеслава Володина.
"Порядочность – не слабость, нам всегда есть чем ответить. Америка пусть всегда помнит, там есть часть территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам тоже есть что возвращать" , – заявил Володин.
Справка. С 1799 по 1867 год Аляска управлялась Российско-американской компанией — полугосударственной торговой колониальной организацией Российской империи. Аляску решили продать после Крымской войны. Соглашение о продаже Россией Аляски США было подписано в марте 1867 года в Вашингтоне.
- 6 июля Володин обвинил США в создании covid-19 и потребовал компенсации его последствий для мира.
- Также российские пропагандисты распространяют тезис о "бесполезности затрат на послевоенное восстановление Украины".
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