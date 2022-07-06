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Россия угрожает США "конфисковать" Аляску, - КоммерсантЪ

6 июля, 2022 среда
19:14
Мир Вячеслав Володин

Америке следует помнить, что Россия может вернуть себе этот штат

Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на выступление спикера госдумы РФ Вячеслава Володина.

"Порядочность – не слабость, нам всегда есть чем ответить. Америка пусть всегда помнит, там есть часть территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам тоже есть что возвращать" , – заявил Володин.

Справка. С 1799 по 1867 год Аляска управлялась Российско-американской компанией — полугосударственной торговой колониальной организацией Российской империи. Аляску решили продать после Крымской войны. Соглашение о продаже Россией Аляски США было подписано в марте 1867 года в Вашингтоне.

  • 6 июля Володин обвинил США в создании covid-19 и потребовал компенсации его последствий для мира.
  • Также российские пропагандисты распространяют тезис о "бесполезности затрат на послевоенное восстановление Украины".

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