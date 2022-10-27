Россия угрожает ООН во избежание ответственности за покупку дронов в Иране и удары ими по Украине, – США
Соединенные Штаты обвинили Россию в попытках запугивания ООН и избегания ответственности вместе с Ираном за нарушение резолюции 2231 Совбеза из-за применения иранских дронов для ударов по гражданским объектам в Украине
Об этом заявил заместитель постпреда США во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает "Укринформ".
"Сейчас мы видим, что Россия снова угрожает ООН по причинам, очевидным всем: Россия стремится отвлечь внимание и запутать мир", - говорится в заявлении.
РФ пытается всячески заблокировать начало расследования под эгидой генсека ООН по нарушениям резолюции 2231, где речь идет, в частности, о запрете для Ирана участвовать в торговле или передаче оружия, в том числе БПЛА. Иран нарушил требования резолюции, когда передал боевые беспилотники России, а РФ – когда приобрела это оружие и применила его по мирным целям в Украине.
Теперь, чтобы отвлечь внимание мира от своих злонамеренных действий, российская делегация обвиняет США и другие страны, инициирующие расследование, в нарушении статьи 100 Устава ООН. С российской стороны раздается риторика, будто США пытаются навязать генсеку ООН свою волю.
"В статье 100 указывается, что генеральный секретарь ООН и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого-либо правительства или власти. Просьбы США и других членов Совета не являются инструкциями, они идентичны любой другой просьбе о реагировании и применении соответствующих мер , которые могут направлять государства-члены генсека ООН", – подчеркнул Вуд.
Он отметил, что это широко применяемая практика, которой пользовалась неоднократно и сама Россия в призывах по проведению расследований ООН.
В этом контексте он призвал другие страны и секретариат ООН не подвергаться угрозам России.
"Если генсек решит не проводить расследование по нарушению резолюции 2231, это приведет к большим проблемам. Это приведет к подрыву процесса выполнения резолюций Совета Безопасности и предоставит всем странам, включая Россию, возможность уклоняться от обязательств, наложенных СБ ООН",- заявил представитель США.
- Напомним, россияне в ночь на 27 октября запустили более 20 дронов, 19 из них сбили украинские военные.
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