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Россия удерживает в Украине 106 оперативных батальонно-тактических групп, - Пентагон

17 мая, 2022 вторник
07:47
война с Россией

Россия разместила в Украине 106 батальонно-тактических групп, больше всего – на южном направлении

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"В Украине 106 оперативных батальонно-тактических групп", - отметил представитель Пентагона во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Однако он отметил, что точного понимания боеспособности этих групп в США нет. Впрочем, российские войска ежедневно несут потери, добавили в Пентагоне.

Больше из группировок сконцентрировано на южном направлении, к нему закреплено более 50 БТГ.

Если говорить о расположении, эти группы концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья с севера до Великой Новоселки.

  • Напомним, враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении и производит на месте уничтожения десантного катера в Черном море подъемно-спасательные работы.


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