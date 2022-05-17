Россия удерживает в Украине 106 оперативных батальонно-тактических групп, - Пентагон

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"В Украине 106 оперативных батальонно-тактических групп", - отметил представитель Пентагона во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Однако он отметил, что точного понимания боеспособности этих групп в США нет. Впрочем, российские войска ежедневно несут потери, добавили в Пентагоне.

Больше из группировок сконцентрировано на южном направлении, к нему закреплено более 50 БТГ.

Если говорить о расположении, эти группы концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья с севера до Великой Новоселки.

Напомним, враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении и производит на месте уничтожения десантного катера в Черном море подъемно-спасательные работы.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb