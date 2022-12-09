Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, - Зеленский
Россия продолжает тормозить судна, выходящие из украинских портов "зерновым коридором". В настоящее время время ожидания судов составляет в среднем 3-5 недель
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum, передает Укринформ .
"Сейчас более 13 млн. тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты, задействованные в экспортной зерновой инициативе, работают только на половину мощности. И это только потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что из-за россиян сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия и переплачивают за продукты питания.
"Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции", - сказал президент.
По его словам, нужно обеспечить безопасность Николаевской области и ее портов для расширения "зерновой инициативы" .
В настоящее время Украина экспортирует зерно из портов Большой Одессы: Одесса, Черноморск и Южный.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное