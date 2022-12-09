Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum, передает Укринформ .

"Сейчас более 13 млн. тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты, задействованные в экспортной зерновой инициативе, работают только на половину мощности. И это только потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит суда в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 судов ожидают", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что из-за россиян сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия и переплачивают за продукты питания.

"Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции", - сказал президент.

По его словам, нужно обеспечить безопасность Николаевской области и ее портов для расширения "зерновой инициативы" .

В настоящее время Украина экспортирует зерно из портов Большой Одессы: Одесса, Черноморск и Южный.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

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