Россия удерживает в Черном море в готовности к применению 3 ракетоносителя
Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море 2 надводных и 1 подводний ракетоносители РФ готовы к применению по территории Украины
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"В Черном море ситуация напряженная, потому что корабельная группировка РФ усилена тремя ракетоносителями. Среди них фигурирует новый ракетный корабль "Циклон", который еще не прошел испытаний. По предварительным данным количество "калибров" может быть доведено до 20 единиц, а это значит, что 2 надводных и 1 подводный ракетоносители готовы к применению по территории Украины", - подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, в эту ночь одиночные ударные российские беспилотники наблюдались над территорией Украины.
"Враг проводит разведку боем, выявляя системы ПВО Украины, готовясь к атакам", - добавила Гуменюк.
- Утром 21 августа стало известно, что к российской подлодке в Черном море вышел малый ракетный корабль
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