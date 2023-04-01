Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, их залп - до 20 "калибров", - Гуменюк
Угроза российского ракетного удара высока: РФ вывела на боевое дежурство в Черное море три ракетоносителя, суммарный залп крылатых ракет "Калибр" может достичь 20 единиц
Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Шторм в море утих и корабельная группировка врага наращивается, в частности увеличилось количество ракетоносителей. В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя - два надводных и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20 и вероятность ракетного удара возрастает", – сказала она.
По словам спикера, активность вражеской авиации пока низкая, однако ситуация может изменяться.
- Напомним, по состоянию на 31 марта российская армия вывела на боевое дежурство в Черном море два ракетоносителя, залп может достигать 12 крылатых ракет "Калибр".
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