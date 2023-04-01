Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, их залп - до 20 "калибров", - Гуменюк

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Шторм в море утих и корабельная группировка врага наращивается, в частности увеличилось количество ракетоносителей. В настоящее время мы фиксируем три ракетоносителя - два надводных и один подводный. В таком случае суммарный залп "Калибров" может достигать 20 и вероятность ракетного удара возрастает", – сказала она.

По словам спикера, активность вражеской авиации пока низкая, однако ситуация может изменяться.