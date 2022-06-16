Россия удерживает в Черном море три носителя крылатых ракет: две подводные лодки и корабль
В Черном море российские окупанты держат 3 носителя крылатых ракет, еще два десантных корабля находятся неподалеку от берегов Украины
Об этом на брифинге в медиацентре Украина рассказала Наталья Гуменюк , начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины.
Россия удерживает в Черном море 3 носителя крылатых ракет. Это, в частности, 2 подлодки и один корабль, отметила она.
По ее словам, недалеко от берегов Украины находятся два российских десантных корабля. Однако шторм сейчас не позволяет оккупантам начать десантную операцию, отметила Гуменюк.
"Под давлением наших контрнаступательных действий в Николаевской и Херсонской областях враг достаточно скован в своих действиях, наступательной активности он не проявляет. Основная тактика — контрбатарейная. Происходит постоянный обстрел территорий", — указала Наталья Гуменюк.
Также, по словам начальника пресс-центра сил обороны юга, враг боится продвижения ВСУ на временно оккупированные территории, поэтому массово и хаотично проходит местность.
Напомним, РФ имеет возможность мобилизовать до 17 млн. солдат.
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