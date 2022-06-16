English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия удерживает в Черном море три носителя крылатых ракет: две подводные лодки и корабль

Россия удерживает в Черном море три носителя крылатых ракет: две подводные лодки и корабль

16 июня, 2022 четверг
14:37
война с Россией

В Черном море российские окупанты держат 3 носителя крылатых ракет, еще два десантных корабля находятся неподалеку от берегов Украины

Об этом на брифинге в медиацентре Украина рассказала Наталья Гуменюк , начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины.

Россия удерживает в Черном море 3 носителя крылатых ракет. Это, в частности, 2 подлодки и один корабль, отметила она.

По ее словам, недалеко от берегов Украины находятся два российских десантных корабля. Однако шторм сейчас не позволяет оккупантам начать десантную операцию, отметила Гуменюк.

"Под давлением наших контрнаступательных действий в Николаевской и Херсонской областях враг достаточно скован в своих действиях, наступательной активности он не проявляет. Основная тактика — контрбатарейная. Происходит постоянный обстрел территорий", — указала Наталья Гуменюк.

Также, по словам начальника пресс-центра сил обороны юга, враг боится продвижения ВСУ на временно оккупированные территории, поэтому массово и хаотично проходит местность.

Напомним, РФ имеет возможность мобилизовать до 17 млн. солдат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
ракетний удар, бомбардування, Київський бронетанковий завод
15 июня, 2022 среда
Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование
Херсонська область
15 июня, 2022 среда
ВСУ открыли 50-мильный фронт и начали наступление на Херсон, - британский военный аналитик
Ллойд Остін
14 июня, 2022 вторник
Данные от власти о количестве погибших украинских военных не вызывают сомнений, - глава Пентагона Остин
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.46
    Покупка 34.46
    Продажа 35.29
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
16 июня
15:52
Словакия передала ВСУ пять вертолетов и боеприпасы для "градов"
15:37
Россияне в Херсоне самовольно вселяются в квартиры, оставленные украинцами
15:32
Здание ПриватБанка
Спрос восстанавливается: украинцы в мае покупали на 20% больше, — ПриватБанк
15:17
Оккупанты из Курской области РФ накрыли огнем Сумщину, поврежден сельхозобъект
15:01
Россия нанесла авиаудар по Лисичанску: по меньшей мере трое погибших
14:58
В Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии
14:56
Призываю привлечь российских преступников к ответственности, - президент Румынии после визита в Ирпень
14:56
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
"Не нужно количеством подбирать качество": полковник Костенко о мобилизации в Украине
14:56
Украинская киноакадемия призвала бойкотировать российский "культурный продукт"
14:22
Американские HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе, - TWP
14:21
Эксклюзив
Украина принимает удар, который Россия готовила для НАТО и Европы, - эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара
14:09
Британия ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда прокремлевских преступников
13:59
сепар
Издевался над хозяевами и ограбил их дом на Харьковщине: военному "ДНР" сообщено о подозрении
13:45
НАТО
Мадридский саммит радикально сменит НАТО, - Столтенберг
13:45
Похитили и пытали протестующих Луценко и Вербицкого во время Революции достоинства: будут судить 8 "титушек"
13:38
Оккупационные "власти" Херсонщины сообщили, что рожденные после 24 февраля дети будут автоматически получать гражданство РФ
13:38
Антон Силуанов
Министр финансов РФ предложил пересадить российских чиновников на "Лады"
13:36
Спекулируют темой помощи переселенцам и военным и воруют деньги с карточек. В Госспецсвязи посоветовали, как уберечься от интернет-мошенников
13:28
В Луганской области украинские военные уничтожили еще одну российскую понтонную переправу
13:22
В Киеве откроют выставку работ художников из Мариуполя
13:22
В Болгарии оппозиция готовит вотум недоверия правительству
13:13
Украинские вертолеты ударили ракетами по российским позициям
13:11
Эксклюзив
РФ имеет возможность мобилизовать до 17 млн солдат, - экс-замначальника генштаба ВСУ Романенко
13:09
"Я уничтожил БТР и до 10 человек пехоты": рашист в перехваченном разговоре рассказал о награде, полученной за убийство украинских военных
13:06
Мы приехали сюда, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа, - Макрон во время визита в Ирпень
13:00
Эксклюзив
Оккупанты заставляют мариупольцев идти на сотрудничество, шантажируя гумпомощью, - депутат горсовета Забавин
12:58
В Украине запустили первый токен, обеспеченный военными облигациями, минимальная инвестиция – 100 грн
12:57
Эксклюзив
Сергей Згурец
В обороне Северодонецка видятся стратегически-политические признаки, - военный эксперт Згурец
12:54
Ипподром Киева открыл летний сезон
12:41
Все интернет-ресурсы с 16 июля должны иметь украинскую версию, - языковой омбудсмен
12:27
Давайте соберем средства на приобретение тепловизоров и приборов ночного видения десантникам и штурмовикам 80 бригады
12:24
В селе Лукьяновское в Запорожье оккупанты прицельно обстреляли фермерское хозяйство
12:19
В Центробанке признали тяжелую ситуацию в российской экономике
12:15
Эксклюзив
Мощная трехметровая ракета повредила 26 объектов Золочевской общины, - глава райсовета Кавецкий
12:13
Аналитика
"Сливают ли" нас США?
11:55
В Запорожье 16 июня разрешили выезд транспорта на временно оккупированную территорию
11:55
Незаконно удерживал и убил двух жителей Черниговщины: объявлено подозрение военнослужащему РФ
11:54
Владелец СТО в Киеве пытался продать завезенные для ВСУ авто
11:45
"Не хотят брать на работу без рекомендации. Но как в Мариуполе сейчас возьму ее": в Одессе стартовала программа трудоустройства переселенцев
11:41
Виталий Портников
Украине нужен ЕС, а ЕС - Украина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV