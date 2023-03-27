Россия удерживает в Черном море семь кораблей, среди них один ракетоноситель
По состоянию на 27 марта Россия удерживает в Черном море семь кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до четырех ракет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля.
В Средиземном море находятся до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет.
- 26 марта в Черном море было два вражеских ракетоносителя , общий залп – до 8 ракет.
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