Россия удерживает в Черном море семь кораблей, среди них один ракетоноситель

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля.

В Средиземном море находятся до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет.