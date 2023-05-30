Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

На этих ракетоносителях может быть до 24 "калибров".

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся семь русских кораблей, среди которых – один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.