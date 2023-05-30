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Россия удерживает в Черном море семь кораблей, среди них четыре носителя "калибров"

30 мая, 2023 вторник
11:51
Война с Россией

По состоянию на 30 мая Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

На этих ракетоносителях может быть до 24 "калибров".

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся семь русских кораблей, среди которых – один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.

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