Россия удерживает в Черном море семь кораблей, среди них четыре носителя "калибров"
По состоянию на 30 мая Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
На этих ракетоносителях может быть до 24 "калибров".
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся семь русских кораблей, среди которых – один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.
- 29 мая в Черном море находились три вражеских ракетоносителя.
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