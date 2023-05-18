Россия удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
По состоянию на 18 мая Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море четыре корабля, в том числе один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – 4 ракеты
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море ракетоносители отсутствуют. Там находится один корабль.
В Средиземном море дежурят 7 вражеских кораблей, среди которых два носителя "калибров". На них может быть до 20 ракет.
- Днем ранее все ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях находились в пунктах базирования.
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