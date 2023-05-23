Россия удерживает в Черном море два ракетоносителя, возможен залп - 16 "калибров"
По состоянию на 23 мая на боевом дежурстве в Черном море находятся восемь российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Российские ракетоносители могут быть снаряжены 16 "калибрами".
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся семь русских кораблей, среди которых – один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.
- 21 мая армия РФ удерживала в Черном море два ракетоносителя с восемью "калибрами".
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