Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия удерживает в Черном море два ракетоносителя, возможен залп - 16 "калибров"

Россия удерживает в Черном море два ракетоносителя, возможен залп - 16 "калибров"

23 мая, 2023 вторник
11:31
Война с Россией

По состоянию на 23 мая на боевом дежурстве в Черном море находятся восемь российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Российские ракетоносители могут быть снаряжены 16 "калибрами".

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся семь русских кораблей, среди которых – один носитель "калибров". Общий залп – до 4 ракет.

Новости
Украина
Россия
Читайте также:
блискавка
21 мая, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами
Василь Ломаченко та Девін Хейні (на передньому плані)
22 мая, 2023 понедельник
"Я разбираюсь в боксе": Жан-Клод ван Дамм прокомментировал судейский скандал в бою Ломаченко - Хейни
Роман Безсмертний
21 мая, 2023 воскресенье
В результате войны Китай оказался не только с шансом, но с колоссальными потерями, - дипломат Бессмертный
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 40.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
23 мая
13:08
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank International разработал способ покинуть российский рынок, - Reuters
13:00
"Есть необходимый минимум вооружений": Буданов заявил, что Украина готова начать контрнаступление
13:00
Из-за вражеских обстрелов вторые сутки обесточены две шахты в Донецкой области: ситуация в энергетике
12:46
За минувшие сутки россияне убили жителя Донбасса и ранили пятерых
12:38
Евгений Пригожин
Пригожин стал самым популярным кандидатом в президенты РФ, - опрос
12:33
"Эвакуация" оккупантов из Херсона: Центр нацсопротивления узнал, кого вывозят в первую очередь
12:27
Samsung
Samsung представил экран к смартфону, который может измерять пульс и давление
12:21
Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области и наградил морпехов в день профессионального праздника
12:15
Германия рассматривает варианты поддержки стран, обучающих украинских военных на F-16
12:14
Пентагон
Фейковое фото взрыва возле Пентагона обвалило акции в США
12:06
OPINION
Что будет с лауреатами Шевченковской премии этого года?
12:00
Инфографика
Курс валют на 23 мая: сколько стоят евро, доллар и злотый в обменниках
11:58
РФ принимает решение о перебрасывании части войск с фронта в Белгородскую область, - СМИ
11:56
В ОП рассказали, почему Зеленский не встретился с президентом Бразилии во время саммита G7
11:35
Трехкратный олимпийский чемпион из НБА объявил о завершении карьеры
11:27
Сеть крышили правоохранители: в Украине обнаружили более 400 подпольных игорных заведений
11:24
Поддерживал РФ и ждал прихода "русского мира": настоятелю монастыря УПЦ МП из Мелитополя сообщено о подозрении
11:15
Жертва сексуальных домогательств Трампа требует новой компенсации – $10 млн
11:08
Эксклюзив
Представители белгородской ТрО, которые должны были защищать город, бежали вместе с гражданскими, - российский оппозиционер Пономарев
11:06
Собирал информацию о военных и стратегических объектах: в Черкассах задержан агент военной разведки РФ
10:52
Заменить водительское удостоверение теперь можно в Дии: детали
10:46
Писателя Вакуленко, убитого россиянами во время оккупации Харьковщины, посмертно наградили премией Prix Voltaire Special Award
10:39
В Киевской области начались военные учения: людей просят не сообщать о перемещении техники
10:39
В пригороде Бахмута продолжаются бои, армия РФ пытается занять выгодные позиции, однако неудачно, - Маляр
10:31
Эксклюзив
Для рейда в Белгородскую область добровольцы выбрали местность тактически и географически грамотно, - Згурец
10:19
Дело о взятке экс-главе Верховного Суда Князеву: НАБУ изъяло еще почти $500 тысяч
10:15
Партнерский материал
Как вернуть не подошедший товар: украинка поделилась секретами безопасного онлайн-шопинга
10:11
Череватый о ситуации в Бахмуте: вагнеровцы имеют серьезные проблемы с людьми, а ВСУ держат ряд зданий и продвигаются
10:07
Обновлено
В Белгородской области РФ продолжается "контртеррористическая операция". Губернатор заявляет о раненых и призывает местных пока не возвращаться домой
10:03
OPINION
Белгород: Российская машина промывки мозгов не справляется
10:02
МВФ
В Украине начала работу миссия МВФ: оценит прогресс власти в выполнении условий программы
09:57
Пригожин невероятно хочет уйти из Бахмута, ведь понимает, что ЧВК Вагнера ждет кровавый разгром, - Череватый
09:52
Более 100 убитыми и столько же ранеными: Череватый назвал среднестатистический показатель ежедневных потерь российских войск в районе Бахмута
09:32
В Перу объявили президента Мексики персоной нон грата
09:29
Эксклюзив
Ночью россияне обстреляли Пологовский район на Запорожье управляемыми авиабомбами, - начальник районной ВА Крупский
09:24
В немецкой оппозиции выступили за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus
09:21
Британская разведка объяснила, как РФ может использовать события в Белгородской области в свою пользу
09:18
Враг обстрелял Купянск: повреждены по меньшей мере 14 частных домов, ранены три человека
08:45
Франция до 2030 года сократит выбросы парниковых газов на 50%
08:26
Обновлено
Ночью россияне атаковали Украину 6 "шахедами": взрывы раздавались в Николаевской области, ПВО сбила все цели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV