Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, на них может быть до 20 "калибров"
В Черном море на боевом дежурстве находятся три вражеских носителя крылатых ракет типа "Калибр", общий залп может достигать 20 ракет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – до 7 вражеских кораблей, из них 3 ракетоносителя, общий залп составляет до 20 ракет.
В то же время спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил о пребывании в Черном море 11 вражеских кораблей.
Ранее пресс-служба ОК "Юг" сообщала о пребывании в Черном море двух ракетоносителей.
"В Черном море корабельная группировка врага состоит из 9 кораблей, маневрирующих у юго-восточного побережья Крыма. На боевом дежурстве 1 надводный и 1 подводный ракетоноситель, суммарный залп "калибров" может достигать 12", - говорится в сообщении.
В командовании отметили, что угроза ракетного удара остается высокой.
- 3 апреля в Черном море находились девять российских кораблей, среди них три ракетоносителя. Общий залп составлял до 16 крылатых ракет типа "Калибр".
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