Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – до 7 вражеских кораблей, из них 3 ракетоносителя, общий залп составляет до 20 ракет.

В то же время спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил о пребывании в Черном море 11 вражеских кораблей.

Ранее пресс-служба ОК "Юг" сообщала о пребывании в Черном море двух ракетоносителей.

"В Черном море корабельная группировка врага состоит из 9 кораблей, маневрирующих у юго-восточного побережья Крыма. На боевом дежурстве 1 надводный и 1 подводный ракетоноситель, суммарный залп "калибров" может достигать 12", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что угроза ракетного удара остается высокой.