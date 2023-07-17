Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Общий залп составляет до 12 ракет.

В основном корабли находятся в северо-восточной части Черного моря, подальше от временно оккупированного Крыма.

"Это не случайность. Это результаты работы", - сказал Плетенчук, подразумевая работу Сил обороны.

В Азовском море дежурит один корабль. В Средиземном море ситуация без изменений, там до сих пор находится один носитель "калибров".

Ранее Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет по подводным и надводным ракетоносителям нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря есть три подлодки-ракетоносители. Один из них сейчас находится на ремонте, два других периодически выходят на дежурство.