Россия удерживает в Черном море 7 носителей ракет "Калибр"

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования ВМС ВС Украины, передает представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Черном море враг продолжает удерживать в готовности к нанесению ракетных ударов 7 носителей оперативно-тактических ракет "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море.

"Незаконно контролируя Азовское море и объявив его закрытым для гражданского судоходства, РФ продолжает обеспечивать движение гражданских судов через акваторию Азовского моря, в своих интересах. Движение осуществляется с выключенными системами автоматической идентификации (AIS)", - написал он.

За сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 39 судов, из них 15 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 31 судно, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

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