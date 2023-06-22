Россия удерживает в Черном море 5 кораблей, среди них один ракетоноситель
По состоянию на 22 июня Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей, в том числе один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В то же время ракетоноситель в Черном море не снаряжен "калибрами".
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находится восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет с 16 "калибрами" на борту.
Фото: пресс-служба ВМС
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- 13 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что российская армия во время массированных ракетных атак начала реже применять ракеты "Калибр" . Они держат их как дополнительный способ поражения и рассредоточения нашей ПВО.
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