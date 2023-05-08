Россия удерживает в Черном море 4 ракетоносителя с 32 "калибрами"
По состоянию на 8 мая Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море 15 кораблей, из которых четыре – носители крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Согласно сообщению, ракетоносители в Черном море снаряжены 32 "калибрами".
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находится 5 кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.
- 3 мая все вражеские ракетоносители были в пунктах базирования .
- В ночь на 8 мая оккупанты запустили по Украине почти 60 "шахедов" , из них 35 было направлено на Киевщину.
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