Россия удерживает в Черном море 4 ракетоносителя с 32 "калибрами"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Согласно сообщению, ракетоносители в Черном море снаряжены 32 "калибрами".

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находится 5 кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.