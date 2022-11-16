Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"В Черном море у побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров врага, в том числе 4 носителя, снаряженных двадцатью крылатыми ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Враг продолжает применять высокоточные ракеты разных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры, по прилегающим к линии фронта территориальным общинам.

Отмечается, что украинские подразделения противовоздушной обороны работают по враждебным целям и обломки от сбитых вражеских ракет и дронов могут быть опасны для жизни. Поэтому в который раз напоминают о необходимости перейти в укрытие и находиться там, пока не прозвучит отбой ракетной опасности.

Ранее, как отметил в эфире Эспрессо спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, 15 ноября враг выпустил по Украине более 100 ракет, превзойдя атаку 10 октября.

Россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В ходе массированной ракетной атаки россияне повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

В результате обстрела столицы в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.

Впоследствии в Генштабе уточнили, что ВСУ уничтожили 15 ноября 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".

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